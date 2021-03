Ģenerālprokurors komentē pret noslīkušā zēna vecākiem celtās apsūdzības par kompensācijas nedeklarēšanu

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka 2017.gadā Ventspils peldbaseinā noslīkušā zēna vecākiem draudējis cietumsods par saņemtās kompensācijas nedeklarēšanu, jo prokuratūra viņus it kā vainojot liela apmēra zaudējumu nodarīšanā tautsaimniecībai. Savukārt prokuratūra paziņojusi, ka kriminālprocess pret vecākiem ir izbeigts prokuratūras iestādē, nosacīti atbrīvojot personas no kriminālatbildības.

Tiesībsargājošās institūcijas vadītājs vaicāja, kāpēc Saeima ir pieņēmusi tādu likuma regulējumu, ka ir jāiesniedz deklarācija arī par tādiem lieliem ienākumiem, kuri varētu nebūt apliekami ar nodokli. Stukāns vērsa uzmanību, ka konkrētā likuma normā noteikts, ka deklarācija ir jānorāda arī ar nodokli neapliekami ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz 10 000 eiro. Attiecīgo kompensāciju abi cilvēki saņēmuši 2018.gadā.

No ģenerālprokurora teiktā izriet, ka viņš pieļauj, ka advokāts varētu būt maldinājis abus lietā iesaistītos cilvēkus attiecībā uz termiņiem deklarācijas iesniegšanai. Likums nosaka, ka deklarācija iesniedzamas sekojošajā gadā konkrētajos termiņos, kurus Stukāns konkrētāk minēja komisijas sēdē.

Ģenerālprokurors norādīja, ka sieviete ievēroja likuma termiņu, kura laikā deklarācija jāiesniedz, taču neuzrādīja saņemto kompensāciju. Vīrietis deklarācijas iesniegšanas attiecīgo termiņu neievēroja un, iesniedzot deklarāciju, neuzrādīja ienākumus no kompensācijas.

Komentējot jautājumu, vai ir noticis kriminālpārkāpums par kompensācijas neuzrādīšanu, Stukāns atsaucās uz Augstākās tiesas (AT) iepriekš lemto saistībā ar deklarācijām. Viņš arī norādīja, ka advokātam bija pienākums zināt šo tiesu praksi.

AT norādījusi, ka, ja deklarācijas iesniegšana saistīta ar nepatiesām ziņām, tad deklarācijas vēlāka labošana un precizēšana nevar mainīt deklarācijas sākotnējo statusu, izriet no ģenerālprokurora skaidrojuma. Viņš norādīja, ka, ja šajā situācijā nebūtu runa par lieliem apmēriem, tad arī atbilstoši likumam nebūtu paredzēta kriminālatbildība.

Stukāns Saeimas deputātus aicināja rīkoties un nekavējoties izsvītrot no Krimināllikuma attiecīgo normu vai arī veikt tajā grozījumus. Komentējot apakškomisijas sēdē izskanējušo redzējumu par to, kā prokuratūrai vajadzēja rīkoties, ģenerālprokurors norādīja, ka šajā gadījumā "nodoms" pierādīts ar darbībām, ka abi cilvēki, iesniedzot deklarāciju, nenorādīja saņemto kompensāciju ievērojamā apmērā.

No Stukāna teiktā izrietēja, ka, abas personas varēja pieļaut iespēju, ka varbūt no kompensācijas ir jāmaksā nodokļi, jo varbūt nebija saņēmušas konsultāciju, ka nodokļi no kompensācijas nav jāmaksā.