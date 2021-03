Saeimas komisija noraida pieprasījumu par amatpersonu vakcinēšanu

"Ja Ministru kabinets pēc tam būtu atsācies savu darbu klātienē, es vēl saprastu, bet diemžēl tas patlaban nav noticis. Ja mēs skatāmies no valsts darba nepārtrauktības viedokļa, jājautā, vai mums ir bijusi kaut kāda pārtrauktība. Tie ir plašāki jautājumi par ētikas principiem," uzsvēra deputāts.

Viņš pavēstīja, ka, ar pieprasījumu vēršoties pie atbildīgajām institūcijām, saņemta tāda atbilde, kas pārsteigusi. Uz tādiem jautājumiem, kā nonāca līdz šādam lēmumam un kurš par to ir atbildīgs, sniegta atbilde, ka konkrēta atbildīgā nav, jo lēmumu pieņēmusi valdība. Tāpat atbildē minētas atsauces uz Eiropas Komisijas (EK) vadlīnijām.

"Tā nav atbilde, bet izvairīšanās no jautājuma. Domāju, ja saņemtu normālu atbildi, varētu atsaukt savu parakstu no šī pieprasījuma, bet šobrīd saprotu, ka bijusi vēlme izvairīties no atbildības, slēpt kaut kādu informāciju, kas ir pilnīgi nepieņemami," akcentēja Valainis.