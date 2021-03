Kur gūt enerģiju? Veselīgas alternatīvas kafijai!

8. Tiem, kuriem no rīta ir grūti pamosties, kafijas vietā lieliski noderēs kontrastduša. Rūdīšanās jāsāk pakāpeniski, katru dienu ūdens temperatūras amplitūdu nedaudz palielinot.

Pat ja veselība ir laba un meklēt alternatīvas kafijai nav nepieciešams, to jebkurā gadījumā būtu ieteicams pagatavot pareizi, t.i., izvēlēties vidēji apgrauzdētas kafijas pupiņas.

To sastāvā bez kofeīna būs arī pietiekami daudz antioksidantu, atšķirībā no šķīstošās kafijas, kas satur gandrīz vai tikai kofeīnu. Ja kafiju negatavo kafijas aparātā, tad malto pupiņu kafija jāaplej ar vārošu ūdeni, jānotur aptuveni četras minūtes un tad jānolej no biezumiem. Paturot tos kafijā ilgāk, dzērienā pieaug kofeīna daudzums, kas lielā koncentrācijā nav vēlams un nelabvēlīgi ietekmē sirds-asinsvadu sistēmu un nervu sistēmu.