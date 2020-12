Kā pārtraukt dzert tēju un kafiju kopā ar kūciņu? Atbrīvošanās no sliktā ieraduma!

Ir daudz joku par to, ka tēja un kafija ir visvairāk kalorijām bagātais ēdiens, jo pēc noklusējuma gandrīz vienmēr tai tiek pievienoti saldumi, kūkas un citi ēdieni, kas galvenokārt sastāv no pievienotā cukura. Kā izrādās, nav viegli atteikties no šādas tējas dzeršanas tradīcijas, jo lielākajai daļai no mums šis ieradums ir jau kopš bērnības! Un tomēr - kā to izdarīt?