Aldis Kalniņš uzbūvējis elektromopēdu ar "smadzenēm" sēdeklī

Izrādās, ka Aldis iemieso teicienu par ābolu, kas nekrīt tālu no ābeles – interese par spēkratiem viņam ir no opja un tēva. Pats Aldis jau no bērnības braucis motokrosā un vēlāk arī nodarbojies ar BMX, bet elektromopēdu sācis būvēt pēc meitas pieprasījuma pēc motorollera. Viņa mērķis ir absolūta vienkāršība, un tā divu gadu laikā tapis unikāls braucamais ar rūpīgi pārdomātām detaļām.