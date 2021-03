Zaļi risinājumi apģērbu ražošanā

Skaidrs, ka SWIMBE peldkostīmi ir ražoti no sintētiskas šķiedras, tādus tagad pasaulē valkā, jo cilvēki vēlas, lai peldkostīms ir elastīgs, piespiež tauku krokas un savalda dižas krūtis, lai tas neizirst hlorētā ūdenī, lai neizbalo saulē. Labā ziņa ir tā, ka audums nav ražots no jēlnaftas, bet gan otrreiz izmantotām izejvielām.

Nu jau visi ir dzirdējuši, ka pasaules okeānos izveidojušās platmasas atkritumu salas. Savu artavu šajā piesārņojuma lērumā dod zvejniecība: jau gadus 60 visi tīkli ir ražoti no neilona un tad, kad tie savu laiku nokalpojuši, ir vietas, piemēram, Itālijā vai Norvēģijā, kur tos savāc no zvejniekiem atpakaļ un ražo audumu. Pārstrādei tiek nodoti arī no jūrām izvilktie t.s. spoku tīkli. Protams, būtu ideāli, ja Latvijā ražotu audumu no Latvijas ūdenstilpēs izceltajiem spoku tīkliem vai mūsu valstī salasītām PET pudelēm, bet pašreiz tas nenotiek. Uz šo brīdi audumus no pārstrādātiem plastmasas atkritumiem ražo Taivānā, Kanādā un Itālijā, kur kausē attīrītus neilona zvejas tīklus, makšķerēšanas auklas, sintētiskos paklājus un PET pudeles, tad izvelk pavedienu un auž jaunu audumu. Valmieras uzņēmums ir izvēlējies iegādāties tikai baltas krāsas audumu un tas labi, jo iepirkt dažādu krāsu audumu baķus būtu daudz nezaļāk. Tas arī dod iespēju katru izstrādājumu apdrukāt ar pasūtīja izvēlētu zīmējumu vai krāsu. Piemēram, ja Ķiršu ģimene vēlas, visi var sapucēties peldkostīmos ar ķiršiem.