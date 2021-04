Rietumu auto no austrumu bloka - Škoda 1200

Rietumu auto no austrumu bloka

Škoda markas automašīnu reputācija ir vienkārša kā reizrēķins – tās ir izturīgas un uzticamas automašīnas par samērīgu cenu. Tās parasti ir arī izskatīgas, taču ne tik bieži patiešām skaistas – kā Škoda 1200 no XX gs. piecdesmitajiem gadiem. Turklāt automašīna attēlos nebūt nav luksusmodelis, bet gan plašpatēriņa izstrādājums “strādniekiem un ģimenēm”. Vismaz tā bija iecerēts.

Pēckara gadi Škodai bija drūmi. Komunistu pučs 1948. gada februārī iegrūda Čehoslovākiju sociālisma blokā un Padomju Savienības “aizgādībā” ar visām no tā izrietošajām sekām. Plānveida ekonomika atdalīja autoražotāju no pirmskara industriālā konglomerāta Škoda Works un pārveidoja to par AZNP jeb Automobilové závody, národní podnik (Auto rūpnīca, valsts īpašums).