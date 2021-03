Demisionējis Slovākijas premjerministrs

Iepriekšējā svētdienā Matovičs paziņoja, ka ir gatavs atkāpties no amata, ja valdību atstās vicepremjers un ekonomikas ministrs Rihards Suliks, kurš vada SaS, un tieslietu ministre Marija Kolikova, kura pārstāv partiju "Par cilvēkiem". Pagājušajā nedēļā demisionēja pavisam seši ministri no četrām partijām, tostarp arī Suliks un Kolikova.

Tomēr SaS noraidīja vairākus citus Matoviča izvirzītos nosacījumus, tostarp to, ka SaS jāatsakās no vienas no trim ministrijām. Šosvētdien Matovičs paziņoja, ka atsakās no jebkādiem citiem nosacījumiem, "lai koalīcija varētu turpināties", un pārējās trīs partijas - SaS, "Par cilvēkiem" un labēji populistiskā "Mēs esam ģimene" - pauda gatavību palikt koalīcijā.