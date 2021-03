Mīti: Kartupeļi neder diētām, saldēti dārzeņi nav veselīgi, dārzeņos nav C vitamīna...

1. Sarkanā gaļa ir kaitīga. Sarkano gaļu būtu ieteicams nevis pilnībā izslēgt no uztura, bet gan lietot mērenos daudzumos. Veselību visvairāk negatīvi ietekmē nevis sarkanā gaļa kā tāda, bet gan no tās rūpnieciski ražoti žāvējumi, kūpinājumi un citi līdzīgi gaļas izstrādājumi, kurus tiešām uzturā būtu ieteicams lietot mazās devās.

C vitamīna devu – 75 mg – var uzņemt pat apēdot pusi svaigas paprikas (100 g), vienu lielu apelsīnu vai pāris kivi. Daudz C vitamīna ir zaļumos – pētersīļos, dillēs, no dārzeņiem – arī brokoļos, kāpostos.

Pat viens liels ābols (200 g) ar visu mizu, ko parasti nemin kā būtisku C vitamīna avotu, var saturēt ap 10% no šī vitamīna dienas devas. Šo vitamīnu viegli var uzņemt, ja uzturā tiek lietoti dažādi augļi un dārzeņi. Turklāt tajos ir vēl daudz citu noderīgu vielu. Svarīgi atcerēties, ka C vitamīnu var uzņemt, augļus un dārzeņus lietojot svaigā veidā. Karsējot liela daļa no vērtīgajām uzturvielām iet bojā. Daļēji C vitamīns saglabājas arī saldētās ogās – īpaši labas būs upenes un smiltsērkšķi.