Gruzijas valdības krīze: sarunas beidzas bez rezultātiem

Politiskās partijas nav spējušas vienoties par izeju no krīzes, preses konferencē sacīja diplomāts.

"Lai īstenotos cerības par Eiropu, nepieciešams kompromiss, it īpaši no valdošās partijas puses, lai izvestu valsti laukā no šīs krīzes," pēc septiņu stundu saunām trešdienas naktī sacīja Danielsons.