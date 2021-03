"Dobeles dzirnavnieks" iegādājies Lietuvas uzņēmumu "Baltic Mill"

"Baltic Mill" grupas vadītājs Vīgants Reifons pauda, ka investīciju piesaiste no "Dobeles dzirnavnieka" ir laba ziņa visai "Baltic Mill" grupai, kā arī partneriem, piegādātājiem un Lietuvas zemniekiem.

AB "Baltic Mill" grupai pieder vairāki graudu pārstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmumi Baltijas valstīs - vienas no vecākajām un lielākajām dzirnavām "Malsena Plius" un makaronu ražotājs "Amber Pasta" Lietuvā, AS "Rīgas dzirnavnieks" Latvijā un AS "Balti Veski" Igaunijā.