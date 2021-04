Pārtrauc strādāt pidžamā! Kā uzturēt produktivitāti, strādājot no mājām

Pārtrauc strādāt no dīvāna vai gultas

Ierobežotas platības dēļ daudziem vienas un tās pašas četras sienas ir kļuvušas par darba telpu, ēdamistabu, sporta zāli un atpūtas vietu reizē. Centies nodalīt zonu, kuru atvēlēsi tikai un vienīgi darbam. Ideālā kārtā tā būtu atsevišķa telpa, bet diemžēl lielākajai daļai nav iespējas ierīkot īpašu darbavietu. Neatkarīgi no tā, kur ieviesīsi savu darba stūrīti, tam ir jābūt ērtam, pretējā gadījumā cietīs gan ķermenis, gan prāts. Pārliecinies, ka krēsls un galds ir ergonomiski pielāgoti. Darbavieta, kas nav ērti iekārtota, radīs stresu ķermenim, radot grūtības koncentrēties darbam.

Jebkurā darba telpā tādi traucējoši faktori kā attēli vai lieli dekori var ietekmēt produktivitāti. Darba zonu var izskaistināt, bet ieturi to pēc iespējas minimālā stilā. Ieteicams izmantot telpaugus vai vienu attēlu/gleznu rāmī. Lai vairotu produktivitāti atbrīvojies no kā fiziskiem, tā arī vizuāliem traucēkļus. Jo mazāk telpā ir lietu un dekoru, ko apskatīt, jo vieglāk fokusēties darbam. Tāpat arī nekārtība negatīvi ietekmē koncentrācijas spējas. Mūsu smadzenes darbojas labāk, ja tās netiek pārslogotas ar informāciju, taču nekārtībai ir tendence pārslogot smadzenes pašiem to nemaz neapzinoties.