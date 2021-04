Sporta pils mazdārziņu projektā noslēgti 140 līgumi ar pagaidu dārzu īrniekiem

Teritorijā ir atvesti "Kronus" materiāli, no kuriem tiks gatavotas vairāk nekā 600 dārzu dobes un sarūpēta "Eko Zeme" augsne dārzu pildīšanai.

"Diemžēl pagaidām esam saņēmuši idejisku atbalstu, bet ne finansiālu, bet ceram, ka mums izdosies aktualizēt urbāno dārzkopību Rīgā un ar pašvaldības atbalstu to attīstīt, lai šādu projektu Rīgā būtu vairāk,"

Jau ziņots, ka "Sporta pils dārzi" ir rīdzinieku veidots bezpeļņas projekts ar mērķi atvērt pašlaik neizmantoto Sporta pils teritoriju un nodot to pilsētnieku lietošanā. Teritorijas attīstības starpposmā no 2020. līdz 2023.gadam šeit atradīsies 150 īrei pieejami pilsētas mazdārziņi , kā arī ziedu pļavas dažādām kultūras un izglītības aktivitātēm.

Teritorija būs publiski pieejama un tajā atradīsies arī atpūtas zona, līdz ar to cilvēki varēs to apmeklēt, arī neīrējot dārziņu. Lai izvairītos no nelūgtiem viesiem, naktī teritorija būs slēgta.