Laimīgā kārtā izskatās, ka Daniela Jergina jaunākā grāmata "The New Map" izturēs laika pārbaudi. Jergins pelnīti tiek uzskatīts par vienu no mūsdienu labākajiem enerģētikas ekspertiem. 1992.gadā viņš ieguva Pulicera prēmiju par "The Prize" - fantastisku grāmatu par naftas industriju un tās lomu iepriekšējā gadsimta ekonomiskajos, politiskajos un militārajos pavērsienos. Viņa jaunākā grāmata akadēmiski ir mazāk iespaidīga, taču tas vienalga ir fascinējošs ievads tiem lasītājiem, kuri vēlas saprast, kādu nākotnes kursu uzņēmušas naftas un gāzes industrijas.