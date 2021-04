Jau iztēlojos aizaugušus, slepenus, ar akmens mūri apjoztus kapus drūmākajā Imantas nostūrī. Ceļu uz tiem man parāda, piemēram, kāds sirms večuks, kurš pēc tam, ārprātīgi smejoties, izkūp gaisā. Prātā uzbūru knābjotā mēra ārsta baiso portretu vai, nē, statuju, kas ieaugusi sūnās un krūmos, sargā mērī kritušos. Iztēlē radīju arī kādu skeletu, kura kaulainās, bālās rokas sniedzas ārā no zemes, it kā cenšoties aizbēgt no elles, kas valda pazemē, vai gluži otrādi – paraut kādu ellē sev līdzi. Tālāk jau aizdomājos par to, kā es aizķeros aiz kādas koka saknes un ieveļos senās katakombās, no kurām asinis stindzinoša kliedziena pavadībā mēnesnīcā izlido melns sikspārņu bars, līdzi sev nesot mēra šaušalīgo bacili.