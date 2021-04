Mulsinošs krustojums Rīgā, kur avārijas kādreiz var beigties traģiski

Ēkas saimnieks Jānis raidījumam Zebra atklāj, ka pēdējo divu gadu laikā pieredzējis jau trīs gadījumus, kad viņa īpašumam "nonesta" sēta un visām trim avārijām ir vienāds scenārijs – tie, kuri izgriežas no Mārtiņa ielas, nedod ceļu tiem, kuri brauc pa Daugavgrīvas ielu.

Arī nesen šeit notika līdzīga avārija, kad pagaidām nenoskaidrots sarkanas krāsas BMW izgriezās no Mārtiņa ielas, nedodot ceļu pa galveno ceļu braucošajam BMW. Tā vadītājs, lai izvairītos no sadursmes ar auto, kurā varēja būt arī citi pasažieri, tai skaitā bērni, ietriecās ēkas vārtos un elektrības sadales skapī, kurš uzliesmoja.

"Piebraucu pie šā krustojuma. Tajā pašā brīdī pagaidām nenoskaidrots sarkanas BMW automašīnas vadītājs iebrauca krustojumā no mazākas nozīmes ceļa, nedeva manai automašīnai ceļu un nosprostoja manu brauciena trajektoriju. Es no šīs automašīnas izvairījos, rezultātā taranēju nekustamā īpašuma sētu un sadales skapi," stāsta negadījumā iekļuvušais šoferis Artūrs Gurskis, kurš meklē notikušā aculieciniekus.

Tikmēr ēkas īpašnieks piebilst, ka krustojums ir bīstams arī mājas iedzīvotājiem. Jo reiz viņa paziņa slēdzis vaļā durvis un tieši tajā brīdī notikusi sadursme, un cilvēkam ļot paveicies, ka viņā paguvis palekt malā no sētā ielidojušā auto.

Pavērojot satiksmi šajā vietā, Zebra konstatēja divas problēmas. Pirmkārt, tie, kuri apstājušies pie STOP zīmes uz Mārtiņa ielas, neredz auto, kas tuvojas no kreisās puses, un, otrkārt, tie, kas griežas lēzeni pa labi, dara to pārāk lēzeni un, nostājoties slīpi, atkal neredz to, kas notiek kreisajā pusē.