Tiesībsargs: Nav nepieciešams noteikt ierobežojumus nevakcinētajiem

"No tā izriet, ka šobrīd nav objektīvas nepieciešamības noteikt ierobežojumus vai preventīvos pasākumus tiem cilvēkiem, bērniem, kuri nav vakcinēti," sacīja Ločmele.

Pēc viņas sacītā, ECT spriedumā uzsvērts, ka visos lēmumos attiecībā uz bērniem viņu labākajām interesēm jābūt prioritārām. Attiecībā uz imunizāciju mērķim jābūt, ka ikviens bērns ir pasargāts no nopietnām slimībām ar vakcinācijas vai pūļa imunitātes palīdzību. Līdz ar to var apgalvot, ka Čehijas veselības politika ir atbilstoša bērnu interesēm, kas ir šīs veselības politikas fokuss, secinājusi ECT.

Viņa uzsvēra, ka Latvijā vakcinācija ir obligāta, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi par vakcināciju konkrētām iedzīvotāju grupām, taču no tās var atteikties un nekāds sodīšanas mehānisms par to netiek piemērots. "Tātad sistēma un pasākumi ir mazāk stingrāki nekā Čehijā, kurus ECT atzinusi par nepieciešamiem demokrātiskās sabiedrībā," skaidroja Ločmele.