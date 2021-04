Znotiņa: Piedāvātie likuma grozījumi apdraud FID darbību

"No vienas puses, mēs sūtam tiesībsargājošām iestādēm savus ziņojumus jeb kompetentas iestādes atzinumus, un tiesībsargājošā iestāde izlemj, vai ir pietiekams pamats, lai ierosinātu kriminālprocesu. Ja ziņojuma ietvaros mēs esam iesaldējuši arī naudas līdzekļus, tad tiesībsargājošajai iestādei ir jādodas pie izmeklēšanas tiesneša, lai šiem līdzekļiem uzliktu arestu. Tādēļ mūsu lēmumus izvērtē arī izmeklētājs un tiesnesis. No otras puses, gandrīz vienmēr mūsu rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu pārsūdz Ģenerālprokuratūrā. Mums nav bijušas situācijas, kurās Ģenerālprokuratūra ir atcēlusi mūsu rīkojumus," sacīja Znotiņa.

Vienlaikus viņa atzina, lai gan no sistēmiskā viedokļa likumdevēji ir daudz izdarījuši, lai naudas izcelsmes pārbaudes sistēma strādātu labi, iepriekš nebija iespējams rēķināties ar tik lielu darba apmēru, kāds ir tagad, jo dažu gadu laikā trīs bankas - 2016.gadā "Trasta komercbanka", 2018.gadā "ABLV Bank" un 2019.gadā "PNB banka" - nonāca likvidācijas stadijā.

"Tas ir ļoti nopietns slogs tiesībsargājošo iestāžu un tiesu sistēmai. Tādā nozīmē darba ir ļoti daudz, bet no sistēmiskā viedokļa likumdevējs ļoti daudz ir izdarījis, lai mūsu sistēma strādātu labi. Savukārt tas, vai tā strādās labi, jau ir atkarīgs no mums, praktiķiem. Te jāatgādina aktiera Edgara Liepiņa teiciens: "Vajag tikai rakt." Mums ir vienkārši jāstrādā. Cits jautājums ir par to, vai viss ir paredzēts Kredītiestāžu likumā, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) varētu efektīvi uzraudzīt banku likvidāciju," atzina Znotiņa.