VIDEO ⟩ Purvciemā nogalināts futbola aģents Romāns Bezzubovs, aizdomas par pasūtījuma slepkavību

Valsts policija lūdz atsaukties automašīnu vadītājus, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti ar videoreģistratoriem un kuri šorīt laika posmā no pulksten 6.30 līdz 8.30 brauca pa Gunāra Astras ielu posmā no Dzelzavas līdz Deglava ielai.

Videonovērošanas kameru ierakstā redzams, ka uzbrukums norisinājies aptuveni 20 sekundes. Brīdī, kad Bezzubova "Volkswagen Touareg" no sānielas vēlējās nokļūt uz Gunāra Astras ielu, ceļu viņam nobloķējis minētais "BMW X5". No uzbrucēju auto raidīti šāvieni un Bezzubovs centies "BMW X5" taranēt no sāniem. Pēc tam abas automašīnas aizbraukušas no kameru redzamības lauka.