"JCDecaux Latvija": Pieturvietas Rīgā demontējam, lai izvairītos no soda

Šo pieturvietu vietā pašvaldība sola jaunas, taču vēl turpinās konkurss par to uzstādīšanu, tāpēc pašvaldība tika lūgusi "JCDecaux Latvija" atlikt sabiedriskā transporta pieturvietu demontāžu līdz brīdim, kad pašvaldībai iepirkuma rezultātā būs piegādātas jaunās pieturvietu nojumes.

Viņasprāt, Rīgas domes soda sankciju piemērošana un vienlaikus aicinājums nesteigties ar pieturvietu demontāžu esot klaji pretrunīgs. Pieturvietām esot ekspluatācijas izdevumi, kurus šobrīd "JCDecaux Latvija" sedz no reklāmas ieņēmumiem.

"Mūsu turpmākā rīcība būs atkarīga no Rīgas domes lēmuma, proti, ja dome sodu nepiemēros, esam gatavi 30 vēl atlikušās pieturvietas nedemontēt un nodrošināt to turpmāku ekspluatāciju no reklāmas ieņēmumiem," teica uzņēmuma vadītāja, norādot, ka tas būtu sapratīgākais risinājums, līdz brīdim, kad Rīgas dome būs gatava esošās sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes aizvietot ar jaunām.