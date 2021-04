Pirmdienas rītā atsevišķos "Rīgas satiksmes" maršrutos būs papildreisi

3.autobusam norīkots papildreiss plkst.5.35 no pieturas "Silikātu iela" Pļavnieku virzienā, 22.autobusam plkst.7.28 būs papildreiss no pieturas "Baložu iela" lidostas virzienā, 49.autobusam būs divi papildreisi "Man-Tess" virzienā - plkst.6.21 no pieturas "Rudens iela" un plkst.7.54 no pieturas "Dzelzavas iela", 53.autobusam plkst.7.02 būs papildreiss no pieturas "Priedaines iela" Esplanādes virzienā, bet 58.autobusam būs papildreisi plkst.6.35 un 7.05 no Martas Rinkas ielas Purvciema virzienā.