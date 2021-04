FID: Daži ārvalstu studenti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā iesaistās kā "naudas mūļi"

"Sākotnēji šo problēmu redzējām, kad studenti it sevišķi no eksotiskām valstīm arvien lielākā skaitā mēdza Latvijā ierasties. Šādi cilvēki nereti strādā mazāk kvalificētus darbus un tiek izmantoti kā naudas mūļi. Pārsvarā šie cilvēki izmantoti tieši naudas pārskaitījumos kā bezskaidras naudas mūļi. Viņi šeit ierodas un pēc pāris mēnešiem vai pēc gada Latvijā vairs neatrodas, lai gan pēdas no viņiem paliek," norādīja FID vadītāja.