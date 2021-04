Noskaidroti konkursa "FIZMIX Eksperiments" uzvarētāji

Izvērtējot fināla uzdevumos iesniegtās atbildes, pirmo vietu un galveno balvu ieguva komanda "Pērkons" no Cēsu Valsts ģimnāzijas. Otra zinošākā komanda bija "5 Hz" no Siguldas Valsts ģimnāzijas, savukārt trešo vietu ieguva komanda "220 V" no Daugavpils 15. vidusskolas. Konkursā par uzvaru un iespēju iegūt motivējošas balvas no konkursa sadarbības partneriem cīnījās arī komanda "Tumšā matērija" no Rīgas Juglas vidusskolas, "Pharos" no Jelgavas 5. vidusskolas, "Cilvēka bērni" no Ērgļu vidusskolas un "TAHJONI" no Nīcas vidusskolas.