Piektdien, agri no rīta Tukumā noticis slepkavības mēģinājums. Ar degmaisījumu tika apliets un aizdedzināts 29 gadus vecais medicīnas darbinieks Normunds. Visticamāk tāpēc, ka ir gejs. Zināms, ka jau iepriekš upurim bija draudēts ar fizisku izrēķināšanos par viņa seksuālo orientāciju. Tāpēc par to bijis uzrakstīts iesniegums Tukuma policijai. Taču policisti lūgumu pēc palīdzības un homofobu naida draudus nav ņēmuši par pilnu un nav snieguši puišiem palīdzību.

Tas ir likumsakarīgs process valstīs, kur pie varas ilgstoši ir konservatīvie politiskie grupējumi, kas tandēmā ar baznīcu un postsovjetisko oligarhu finansētajiem politiskiem spēkiem, cenšas pārvērst valsti par tumsonīgu dogmu diktatūras zonu. Piektdienas slepkavības mēģinājums Tukumā ir šo politisko spiediena grupu rezultāts. Pētījumu rezultāti liecina, ka Latvija ir kļuvusi par vienu no homofobiskākajām valstīm Eiropā , kurā vēl tikai „trūkst“ no gejiem un lesbietēm brīvo zonu (tādu kā Polija), telefona numuru uz kuriem var zvanīt, lai citādi domājošos aizturētu un apcietinātu (kā Ķīnā 173 77) un pāris nāves nometņu (kā Salaspils) kurā citādos cilvēkus likvidēt. Tik atbaidošs izskatās Latvijas ceļš – konservatīvo, baznīcas un oligarhu ideoloģiskā spiediena rezultātā.

Homoseksuālu cilvēku apkarošanu un nosodīšanu Latvijā metodiski uzkurina arī abas vadošās baznīcas. Piemēram, luterāņu arhibīskaps Jānis Vanags sprediķī (2020, 18.11. Rīgas Doms) arī cenšas runāt līdzībās par Satversmes tiesas neseno spriedumu lesbiešu ģimenes lietā, uzsverot, ka „ ja cilvēks sevi identificē ar zirgu, vai ko citu , tad visiem jāpiekrīt un atbilstoši jāpieskaņo likumi“. Pazemojoši, ka protestantu baznīcas galva šādi interpretē seksuālu orientāciju un ar šo apšauba Satversmes tiesas sprieduma frāzi par to ka „ģimene var būt dažāda“. Vai šis ir baznīcas spiediens uz tiesu? Protams – nepārprotams mājiens un izsmiekls. Neraugoties uz to, ka tepat kaimiņvalstīs luterāņu baznīcas ar šādām rupjībām homoseksuālu cilvēku virzienā neizceļas un nekūda sabiedrību pret citādi domājošajiem tā kā to praktizē Jānis Vanags Latvijā. Turpat līdzās Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps, metropolīts Zbigņevs Stankevičs ir jau sen nostājies kaujas pozīcijās un uzskata, ka viendzimuma attiecībās neesot saskaņā ar Dieva plānu. Pēc viņa domām homoseksuālisms esot ceļš uz iznīcību un viņš nezina arī kā šiem pāriem dzims bērni. Savādi, to zina pat pusaudži, bet katoļu metropolītam tā ir mīkla.