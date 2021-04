Valsts policija: Iespējams, Tukumā noziedzīgs nodarījums nav noticis

"Ir saprotama sabiedrības interese un vēlme nekavējoties uzzināt traģiskā notikuma motīvus un apstākļus. Valsts policija aicina sabiedrību uzticēties izmeklēšanai, kas jau no pirmās dienas notiek ciešā prokuratūras uzraudzībā," uzsver policijā.

Tomēr, iekams norisinās izmeklēšana, Valsts policija atturas no pārsteidzīgu secinājumu paušanas vai apstiprināšanas. Lai aizsargātu izmeklēšanas intereses un šajā kriminālprocesā iesaistīto personu sensitīvos datus un informāciju, pagaidām no plašākiem komentāriem policija atturas.

Viens no cietušajiem vīriešiem savukārt laikrakstam "Neatkarīgās Tukuma ziņas" iepriekš sacījis, ka uzbrukumā vainojams kāds vīrietis, kurš abiem cietušajiem "uz savu iedomu pamata vai homofobisku motīvu vadīts" esot vairākkārt draudējis un pieprasījis vienā dzīvoklī dzīvojošajiem jauniešiem "aizvākties no pilsētas".

Par draudiem ticis ziņots policijai. Naktī uz 23.aprīli vienam no vīriešiem noticis uzbrukums , viņš apliets ar degšķidrumu un aizdedzināts, stāstījis cietušais, kurš pats savukārt guvis apdegumus, cenšoties apdzēst draugu. Smagāk cietušais vīrietis ticis nogādāts Apdegumu centrā Rīgā, kur viņš ar 85% ķermeņa apdegumiem ievietots reanimācijā.

Un tagad, kā man telefonsarunā atklāja mamma, policija visu virzot tā, it kā draugs būtu gribējis izdarīt pašnāvību," izdevumam izteicies cietušais.

Policijas paziņojumā medijiem savukārt uzsvērts, ka "Valsts policija, reaģējot un izmeklējot noziegumus, nekad nav lūkojusi cilvēku pēc tā statusa, piederības vai jebkādām citām pazīmēm – sabiedrības un ikviena iedzīvotāja drošība ir Valsts policijas pamatinteresēs. Valsts policija kategoriski neatbalsta jebkāda veida vēršanos pret cilvēku vai kādām cilvēku grupām, balstoties uz to sociālo, rasu, nacionālās, etniskās, reliģiskās vai cita veida piederības. Ikvienam ir tiesības dzīvot drošā vidē un sabiedrībā, un ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības saņemt palīdzību, ja tāda ir nepieciešama."

Kā tika ziņots iepriekš, 23. aprīlī ap pulksten 4.24 no rīta Valsts policija saņēma sākotnējo informāciju, ka Tukumā kādā no daudzdzīvokļu mājām izcēlās ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka divi vīrieši ir guvuši apdegumus, viens no viņiem cietis ļoti smagi.