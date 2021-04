LM: Jūnija beigās pieaugs bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits

Komisijas priekšsēdētājs Kaspars Ģirģens (PCL; KPV LV) sēdē atzīmēja, ka tuvāko mēnešu laikā varētu beigties nodarbināto atbalsta pasākumi, līdz ar to nevar izslēgt, ka potenciāli pieaugs bezdarbs.

"Mums pašlaik visi pasākumi no Labklājības ministrijas puses ir plānoti līdz 30.jūnijam, un nekādi papildu pasākumi netiek plānoti, līdz ar to pastāv riska faktors, ka pēc jūnija, iespējams, varētu pieaugt bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits," atbildot uz Ģirģena pausto norādīja Stabiņa.

VK pārstāve Ilze Grīnhofa sēdē sacīja, ka VK arī konstatējusi novirzes finansējuma plānošanā - "ja sākotnēji bija aplēsts, ka no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" abiem pabalstiem būs nepieciešami 36,8 miljoni eiro, tad faktiski tika izlietots būtiski mazāk".

"Konstatētā novirze ir saistīta ar to, ka sākotnēji bija plānots, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksa būs vairāk nekā 18 000 personām mēnesi, taču faktiski tas bija nedaudz virs 4000. Tāpat arī attiecībā uz jaunā speciālista pabalstu - to pieprasīja tikai 94 personas, bet sākumā tika prognozēts, ka to varētu pieprasīt 3733 personas," atzīmēja VK pārstāve.