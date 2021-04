No nākamās nedēļas jebkurš uzņēmums varēs pieteikt savus darbiniekus kopīgai vakcinācijai

Turpinot vakcinācijas gaitu, kā arī verot vaļā vakcinācijai visas iedzīvotāju grupas, tie uzņēmumi, kas vēlēsies veikt savu uzņēmumu darbinieku organizētu vakcināciju, to varēs pakāpeniski izdarīt.

Jau šobrīd norit kritiski svarīgo energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumu darbinieku kolektīva vakcinācija , arī vairākām citām nozarēm kritisku uzņēmumu darbinieku kolektīva vakcinācija, ņemot vērā to atbilstību piektajai prioritārajai grupai vakcinācijas plānā.

Uzņēmumi un iestādes var izvēlēties vienu no savu darba kolektīvu vakcinācijas veidiem - vai nu veikt darba kolektīva vakcināciju kādā no tuvākajiem vakcinācijas iestādes kabinetiem, rezervējot dienu vai vairākas un laiku kolektīva vakcinācijai, vai izvēlētā uzņēmuma adresē, ja darbinieku skaits ir lielāks par 25, izvēloties kādu no izbraukuma pakalpojumu sniedzējiem konkrētā administratīvā teritorijā.