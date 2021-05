Mūsu galaktikā varētu eksistēt zvaigznes no antivielas

No aptuveni 100 miljardiem zvaigžņu mūsu galaktikā no antimatērijas jeb antivielas varētu sastāvēt ne vairāk kā 14. Tā noskaidrots jaunā pētījumā, kurā Piena Ceļā tika meklētas antizvaigznes - parastas zvaigznes ar vienu atšķirību – to kodolā deg antiviela.