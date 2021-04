SPKC brīdina par epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un saslimstības pieaugumu

Arī stacionēto pacientu skaits pakāpeniski turpina pieaugt. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās nedēļās slimnīcās ārstējas gados jaunāki pacienti, stacionējot vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem. Līdzīga tendence esot novērojama arī intensīvās terapijas nodaļās. Vērtējot pacientu saslimstības smagumu, saglabājas intensīva situācija stacionāros, norāda SPKC.