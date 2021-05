Linkaits ministra amatā pērn nopelnījis 70 440 eiro

Tāpat satiksmes ministrs saņēmis 8474 eiro no AS "Olainfarm" akciju pārdošanas biržā, kurus izmaksājusi "Swedbank" kā vērtspapīru darījumu pakalpojumu sniedzēja, 1800 eiro no Madaras Širiņas, 396 eiro dividendēs, kā arī 300 eiro apdrošināšanas atlīdzību no apdrošinātāja "Balta".