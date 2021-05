Konceptuāli atbalsta grozījumus "Rail Baltica" projektā izcērtamo koku atvieglotākam atsavināšanas procesam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija grozījumu anotācijā skaidro, ka izmaiņas Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā nodrošinās ātrāku koku realizāciju un optimālākas ar to saistītās administratīvās izmaksas, kā rezultātā paredzami augstāki valsts budžeta ieņēmumi par realizēto produkciju. Līdz ar to paredzams, ka līdz ar likuma pieņemšanu pieaugs valsts budžeta ieņēmumi.

Likumdevēja pārstāvji norāda, ka likumprojektā paredzētais regulējums atvieglos SM funkciju izpildi gadījumos, kad tā nodos AS "Latvijas valsts meži" (LVM) tiesības nocirst kokus SM īpašumā esošajā mežā, tādējādi paātrinot šo procesu un padarot to efektīvāku. LVM koku ciršanu un to atsavināšanu veiks atbilstoši ierastajai saimnieciskajai darbībai un atbilstoši administratīvajām izmaksām, nodrošinot saimniecisku pieeju koku atsavināšanā.