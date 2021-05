Navaļnijs pēc badastreika jūtas labāk, bet atveseļošanās turpinās, atklāj Volkovs

Komentējot apcietinājumā esošā Navaļnija veselības stāvokli, Volkovs norādīja, ka daudz par to nav zināms, taču viņš esot atveseļošanās procesā no bada streika, kas prasīšot laiku. Atbilstoši ārstu paustajam, lai Navaļnijs atveseļotos, vajadzēs vismaz tik pat daudz dienas, cik aizņēma bada streiks, lai nerastos paliekošas problēmas kuņģim.

Viņš arī plašāk komentēja gan Saeimas Ārlietu komisijai, gan citu valstu deputātiem iepriekš it kā noorganizētās tikšanās ar Volkovu, kas vēlāk izrādījies viltvārdis. Volkovs ir pārliecināts, ka tas noticis dezinformācijas kampaņas kontekstā. Lai gan tiek pausts, ka to it kā paveikuši izjokotāji jeb "pranksteri", Navaļnija līdzgaitnieks to neuzskata par joku, bet par kiberkaradarbības operāciju, "lai atstātu negatīvu iespaidu uz brīvības cīnītājiem Krievijā".