Kā cigarešu firmu lobijs piekrāpa 100 “gudrās” galvas

Jaunie ierobežojumi būtībā nozīmē to pašu, ko Latvijā aizliegt legālu bezdūmu produktu tirdzniecību, jo 95% no bezdūmu produktiem ir ar aromatizētājiem, mentolu un citām piedevām. Šīs piedevas ir viens no faktoriem, kas veicina iedzīvotāju pāreju no cigaretēm uz modernākām un nekaitīgākām alternatīvām, kā arī pakāpenisku smēķēšanas atmešanu. Jaunie priekšlikumi būtiski pārsniedz ES Tabakas izstrādājumu direktīvas prasības, un, protams, neko tādu neplāno ieviest ne Lietuvā, ne Igaunijā, kur tikai priecāsies par papildu pircējiem, kad Latvijā bezdūmu produktus legāli vairs būtībā nevarēs iegādāties.