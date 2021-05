Piedaloties Interpola operācijā, VVD atklājis nelikumīgu metāllūžņu atkritumu sūtījumu uz Indiju

Interpola vadītā starptautiskā operācija "30 dienas jūrā" laika posmā no 1.marta līdz 31.martam notika 67 valstīs, iesaistot 300 dažādas aģentūras, iestādes, veiktas 34 000 pārbaudes, lai jūrās un iekšējos ūdensceļos, piekrastes zonās, ostās atklātu jūras piesārņojuma pārkāpumus.

Operācijas laikā atklātas gandrīz 500 jūrā nelikumīgi no kuģiem veiktas piesārņojuma darbības, 1000 piesārņojuma pārkāpumi bijuši piekrastes zonās un upēs, ostās 130 gadījumi bijuši saistīti ar atkritumu pārvadājumiem.

Lai sagatavotos kopējai operācijai, VVD eksperti veica 72 VID Muitas pārvaldes darbinieku un 28 VVD darbinieku apmācības par atkritumu pārrobežu sūtījumu kontroli, tajā skaitā, kā atšķirt otrreizējās izejvielas no atkritumiem, stāstīja Vārpiņa.

Operācijā "30 dienas jūrā" veiktas pastiprinātas atkritumu pārrobežu sūtījumu transporta pārbaudes Rīgas, Liepājas, Ventspils un Salacgrīvas ostās, kā arī notika no VID Muitas pārvaldes saņemtās informācijas izvērtēšana par deklarētajiem atkritumu pārrobežu sūtījumiem.

VVD pārbaudītajos atkritumu sūtījumos galvenokārt bija plastmasas, papīra, kartona, elektriskie, elektroniskie atkritumi, metāllūžņi, nolietots transportlīdzeklis, reciklēts asfalts un no atkritumiem iegūts kurināmais (RDF).

Vēl operācijas "30 dienas jūrā" laikā VVD veica 61 kuģa inspekciju, pārbaudot to atbilstību vides aizsardzības prasībām. Pārbaužu laikā tika paņemti 24 kuģa degvielas paraugi. Pārkāpumi netika konstatēti. Operācijas laikā tika saņemti divi brīdinājumi - no Eiropas Savienības (ES) informācijas sistēmas par ES kuģošanas noteikumu ievērošanas kontroli par iespējamu kuģa pārkāpumu un no Eiropas Jūras drošības aģentūras pavadoņattēla par iespējamu jūras piesārņojumu, bet, veicot pārbaudi, pārkāpuma un piesārņojuma fakts neapstiprinājās, norādīja Vārpiņa.