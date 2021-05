100 gadu vecumā miris Jegors Ļigačovs

1985. gadā Ļigačovs atbalstīja Mihaila Gorbačova kandidatūru PSKP CK ģenerālsekretāra vēlēšanās, savukārt pats trīs turpmākos gadus bija par ideoloģijas jautājumiem atbildīgais PSKP Centrālās komitejas sekretārs. Jegors Ļigačovs bija arī viens no PSRS pretalkohola kampaņas iniciatoriem un vadītājiem.

1992.gadā, runājot kā liecinieks PSKP lietā Krievijas Konstitucionālajā tiesā, Ļigačovs sacīja, ka viņš „enerģiski un aktīvi” veicināja Gorbačova „izvirzīšanu” un nosauca to par savu „lielāko personāla kļūdu”.

Ļigačovs kādā intervijā vēlāk sacīja, ka valstij nepieciešama restrukturizācija, taču „nav objektīvu iemeslu PSRS sabrukumam”. Pēc viņa domām, Padomju Savienības sabrukumu izraisīja „noteiktas vadošo darbinieku grupas nodevība un viņu pāreja no komunistu, sociālistu pozīcijām uz nacionālseparātistu pretpadomju pozīcijām”.

1990. gada jūlijā Jegors Ļigačovs tika atstādināts no visiem partijas amatiem un devās pensijā. No 1993. līdz 2013. gadam viņš bija Krievijas Federācijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas loceklis, bet no 1999. līdz 2003. gadam – Krievijas Valsts domes deputāts.