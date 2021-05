Kāpēc mēs nespējam saprasties internetā?

Esam pieraduši dzirdēt, ka sociālo mediju platformas izmanto algoritmus, lai piedāvātu mums tikai to saturu, kas mūs interesē. Taču retais apzinās, ko tas patiesībā nozīmē. Kamēr tas var šķist kā pluss, ka tehnoloģija mūsu vietā atlasa to informāciju, kas mums patīk, tādējādi aiztaupot laiku, ko citādi būtu patērējuši starp 100 videoklipiem meklējot to vienu, ko vēlamies skatīties - mēs tomēr saskaramies ar risku iestrēgt vienveidīgā informācijā.