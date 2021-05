Tūkstošiem jaunu darba vietu un miljardu pieplūdums ekonomikā: Ņujorka gatavojas marihuānas bumam

Džims Kasteters ir viens no Ņujorkas marihuānas nozares pionieriem, kurš jau iepriekš bijis iesaistīts vairākos ar legālās marihuānas nozari saistītos uzņēmumos.

Paplašinot savu darbību “Empire Standard” plāno savu darbinieku skaitu tuvākajā nākotnē palielināt no pašreizējiem 15 līdz vairāk nekā simts.

Likums, kas legalizē marihuānu Ņujorkas štatā no citiem štatiem atšķiras ar uzsvaru uz sociālajiem jautājumiem.

Sagaidāms, ka marihuānas legalizācija Ņujorkas štatam katru gadu radīs jaunus nodokļu ieņēmumus vismaz 350 miljonu dolāru apmērā. Daļa no šīs naudas tiks novirzīta kopienām, kas līdz šim visvairāk cietušas no ASV cīņas ar narkotiku apriti, it īpaši melnādaino un latīņamerikāņu kopienām.