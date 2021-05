No amata pienākumu pildīšanas atstādināts Valsts policijas priekšnieka vietnieks Krapsis

VP priekšnieks Armands Ruks pauž sarūgtinājumu par šo situāciju. "Zināms, ka izmeklēšana notiek jau kādu laiku un informācija saistībā ar to no IDB ir arī sniegta publiski. Acīmredzot, izmeklēšanas procesā ir parādījušies jauni virzieni. Līdz ar to, ņemot vērā no šī dienesta saņemto lēmumu, no amata pildīšanas ir atstādināts mans vietnieks. Esam sarūgtināti par šo situāciju, un IDB paustās aizdomas nenoliedzami met ēnu gan uz VP, gan amatpersonas reputāciju," norāda Ruks.