Kāpēc dzīvnieki ienāk pilsētās?

Cilvēkiem patīk vērot zvērus un putnus pie savām mājām. Bet viņiem nepatīk, ja tie izplata slimības, apgrauž stādījumus, izvazā atkritumus vai uzbrūk kaķim, kur nu vēl cilvēkam vai viņa bērnam. Vienmēr šī sadzīvošana ar laiku izraisa problēmas. Piemēram, bebri pilsētas kanālā un upītēs daudziem ir pārsteigums un prieks. Bet Rīgas dārznieki nemitīgi cīnās atjautībā, lai pasargātu kokus un krūmus no asajiem, niezošajiem oranžajiem zobiem. Bet tik un tā bebru jaunuļi bez lielām pūlēm iespraucas pie stumbra starp metāla sētiņu spraišļiem vai ierokas pa apakšu. Bastejkalnā bebri iestaigājuši taku uz bergēniju stādījumu un nesmādē arī citas puķes. Katru gadu it kā ne no šā, ne no tā aiziet bojā kāda liela sakura Uzvaras parkā. Kurš vainīgs – ondatra vai bebrs? Abiem ir alu labirinti Mārupītes krastos.

Vilnis Skuja uzskata: “Diez vai pilsētā vajadzētu sarūpēt labus dzīves apstākļus bebriem. Viņu nodarītais posts apstādījumiem ir lielāks kā dabas draugu prieks par bioloģisko daudzveidību. Es drīzāk ieteiktu pilsētu domēm ieviest prasmīgu speciālistu komandu, kas nodarbojas ar dzīvnieku izķeršanu un izvešanu aiz pilsētas robežām, kā arī neuzkrītošu medīšanu. Vienmēr būs tādi dzīvnieki, kas uzvedīsies nekaunīgāk un uzbāzīgāk kā pārējie. Un, lai no šiem konfliktiem neciestu pārējie sugas brāļi, šos nekauņas vajag izvākt no pilsētas. Var tos aizvest trimdā vai nomedīt. Tā nācās risināt problēmas ar dažiem šakāļiem Amerikā, kas bija iemanījušies uzbrukt bērniem. Kad nejaukākos izšāva, iestājās miers. Protams, arī es esmu pārliecināts, ka katram, kuram ir ieroča turēšanas atļauja un mednieka apliecība, nav jādod tiesības šaudīties apdzīvotās vietās. Bet nevajag krist galējībās un ir reizes, kad jāpieņem lēmumi, kas dod iespēju panākt, lai cilvēku un dzīvnieku sadzīvošana pilsētā ir ilgtspējīga.”

Cilvēki attieksme pret dabu mainās no paaudzes paaudzē: agrāk, ja ieraudzīja apdzīvotā vietā lapsu, uzreiz zvanīja medniekiem, lai to nošauj, jo bijās no trakumsērgas. Tagad šī sērga ļoti ierobežota un vairs nav jālieto tik radikālas metodes. Cilvēki kļūst empātiskāki un pieņem, ka dabai ir tiesības būt arī pilsētās.

