"KPV LV" frakcija gatava "cīņai līdz pēdējam", lai nezaudētu ministru amatus

Kā aģentūrai LETA pauda "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo, viņš ir gandarīts par to, ka premjers izpildījis solījumu, atsaucot no amata ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (NA). Politiķis pieļāva, ka piektdienas sarunā Kariņš iezīmēs laukumu un to, ko sagaida no "KPV LV" frakcijas.