Latvijā atklāti 698 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi; 17 cilvēki miruši

Trešdien ziņots par 17 ar Covid-19 sasirgušo nāvi - starp viņiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs vecumā no 60 līdz 69 gadiem, seši - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.