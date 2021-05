Lai baudītu krāšņo tulpju ziedēšanu, nav jāpošas uz Holandi

Lai arī Holandē tulpes tiek īpaši godātas un tām pat piešķirts nacionālās puķes statuss, tomēr šī Eiropas valsts nav tulpju dzimtene. Savvaļā tulpes aug Vidusāzijā. To kultivēšana uzsākta Irānā un Turcijā: jau 1055. gadā Konstantinopolē bija tulpju dārzi. Eiropā tulpju sīpoli nonāca tikai pēc 500 gadiem – kā dāvana no Otomanu impērijas galma Austrijas karaliskajai ģimenei. Tulpes nekavējoties izpelnījās turīgo Eiropas iedzīvotāju un estētu īpašu uzmanību. Kopš tā laika no dažiem desmitiem savvaļas tulpju sugu ir izveidoti tūkstošiem hibrīdu, kas tiek audzēti visā pasaulē.