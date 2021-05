Šmidre arī pēc apstiprināšanas ministra amatā neplāno pievienoties kādam politiskajam spēkam

"Bez detaļām man šobrīd nav redzējuma, uz kuru pusi tas risināsies, bet tas, kas uz šodienu ir aktuāls, ir, pirmkārt, visi Covid-19 pandēmijas noteikumi no ekonomikas aspekta. (..) Man kaut kā liekas, ka Ekonomikas ministrija neizpilda savas funkcijas par to, ka viņiem jāstāv tieši uzņēmēju pusē," teica Šmidre.

Šmidre atzina, ka viņa plāni izklausās diezgan vispārīgi, tomēr uzsvēra, ka nopietnus jautājumus nedrīkst pieņemt bez nopietnas analīzes. Viņš pauda, ka pašreiz vēl būtu pāragri runāt arī par to, kurus cilvēkus viņš ņemtu savā komandā kā ekonomikas ministrs, ja par to kļūtu. "Tik tālu vēl nav par to domāts. Protams, ir pazīstami cilvēki, speciālisti dažādās jomās, profesionālās asociācijās, bet par to vēl ir pāragri runāt," viņš sacīja.