KPV LV savu nostāju par amatu pārdali valdībā formulēs pirmdien

Par iespējamo atbildību pārdali valdībā savu pozīciju līdz šim nav formulējusi arī Jaunā konservatīvā partija (JKP), kamēr trīs pārējie valdības koalīcijas partneri piekrituši iespējamai ministru amatu proporcijas maiņai, izriet no Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) piektdien žurnālistiem paustā.

JKP uzskata, ka izveidojusies situācija ir jārisina ieinteresētām pusēm, piektdien norādīja partijas līderis Jānis Bordāns. Viņš sacīja - tiklīdz būs piedāvājums no premjera, JKP arī būs gatava to izskatīt un atbildēt, vai tas liekas pieņemams vai ir jālūko pēc citiem risinājumiem.

Bordāns pauda, ka JKP šajā jautājumā nav nekādu nosacījumu. Ne kā pārmetumu, bet kā faktu viņš konstatējis, ka Nacionālā apvienība (NA) ir izvirzījusi pretenzijas uz ekonomikas ministra amatu. Ja ir konkrēts ierosinājums, tad pirmdien, 17.maijā, par to arī runās koalīcijā, savukārt no JKP neesot jāgaida kādi ierosinājumi, jo partija neko neprasa šajā situācijā, uzsvēra Bordāns.

Jau ziņots, ka jautājums par iespējamu proporciju pārdali valdībā tika aktualizēts pēc tam, kad "KPV LV" savulaik virzītais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs mainīja politisko piederību, pārejot uz NA. "KPV LV" Saeimas frakcija nolēma atsaukt viņu no ekonomikas ministra amata, tomēr, pieņemot šādu lēmumu, no "KPV LV" frakcijas "atšķēlās" vēl četri deputāti, līdz ar to šīs frakcijas rindas kopš valdības izveidošanas ir sarukušas vairākkārtīgi.