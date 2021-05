„Rīgas satiksmes” fiktīvo konsultantu lieta ieilgst

Pirms diviem gadiem “de facto” ziņoja par dažiem desmitiem “Rīgas satiksmes” konsultantu līgumu, kas “Saskaņas” valdīšanas laikā tika slēgti arī ar vairākiem cilvēkiem, kas tieši vai pastarpināti bijuši saistīti ar Rīgas domi, varas partijām vai bijušo mēru Nilu Ušakovu. Tagad pret bijušajiem valdes locekļiem Leonu Bemhenu, Andreju Požarnovu, Inesi Švekli un Irinu Feļdmani “Rīgas satiksme” vērsusies par tās ieskatā fiktīvu vai vismaz pilnīgi nevajadzīgu konsultāciju līgumu slēgšanu un naudas aizskaitīšanu sešpadsmit epizodēs – par fizisku, politiski nozīmīgu personu nodarbināšanu “Rīgas satiksmes” konsultantu amatā laika posmā no 2010. līdz 2018.gadam.

Vairāki no tiem ir bijuši “Saskaņas” vai “Gods kalpot Rīgai” biedri, valdes locekļi, kandidāti vai pat Rīgas domnieki. Viens no šiem konsultantiem – kādreizējais Rīgas domes deputāts Nikolajs Zaharovs – ir miris.

Tad arī kļuva zināms, ka divi no bijušajiem konsultantiem – “Saskaņas” Rīgas domes frakcijas deputāts Sandris Bergmanis un Saeimas frakcijas konsultante Gunta Šagbazjana – lūguši pieaicināt viņus lietā kā trešās personas. Saskaņā ar likumu, par trešo personu civilprocesā var būt persona, kuras tiesības vai pienākumus pret vienu no pusēm var skart spriedums.

Šagbazjana “de facto” atteicās komentēt savus motīvus, vien norādīja, ka viņai kā privātpersonai ir tiesības tiesai izteikt šādu lūgumu. Neko daudz skaidrot negribēja arī Rīgas domnieks Bergmanis, kurš rakstiski atbildēja: “Man nav nekā slēpjama, tomēr pašlaik gaidu atbildi no advokātiem, jo pēc būtības process vēl nav sācies, tāpēc es kā amatpersona negribētu saņemt pārmetumus par to, ka mēģinu ietekmēt tiesas procesu.” No tiesas sēdē paustā gan izriet: abi ar Šagbazjanu uzskatīja, ka bijušajai valdei nelabvēlīga sprieduma gadījumā Bemhens un citi pret konsultantiem varētu vērsties ar regresa prasību.