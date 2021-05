Aizdomās par 42% "Olainfarm" akciju izkrāpšanu policija aiztur trīs personas

Kopš 2019. gada Valērija Maligina mantinieču karš bija iesaldēts. "Olainfarm" kontrolē nepilngadīgās Annas Emīlijas Maliginas māte Signe Baldere-Sildedze. Pārējo mantinieču Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas pārstāvji tiesās cenšas to mainīt, bet līdz šim – neveiksmīgi. Viņas visas savas akcijas vēlas pārdot.

"Nekā personīga" norāda, ka katrai mantiniecei tiešā veidā pieder nepilni 8% "Olainfarm" akciju. Vēl 42% īpašnieks ir uzņēmums "Olmafarm". Teorētiski tas pieder visām trim vienādās daļās, realitātē to kontrolēja Balderes-Sildedzes izraudzītā valdes locekle Milana Beļeviča. Saskaņā ar tiesas lēmumu Beļeviču nomainīt varētu tikai tad, ja visas trīs mantinieces par to vienotos. Tāds scenārijs vēl pirms mēneša bija neticams.

Raidījums noskaidroja, ka čehi uzrādīja ar 26. aprīli datētu, Milanas Beļevičas parakstītu dokumentu. Datums ir būtisks, jo tā bija pēdējā diena, kad Beļeviča bija "Olmafarm" valdē. No otras puses to parakstījis Čehijas firmas "Black Duck Invest" pārstāvis Vojteks Kačena. Mantinieču pārstāvji uzskata, ka līgums ir fiktīvs. To pierādot līguma notāra apliecinājums, kas datēts ar 27.aprīli.