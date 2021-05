Latvija testē pašvaldības: Vai Līvāniem nepieciešams "bagātais tēvocis"?

Jautājumā par to, kā mazināt iedzīvotāju aizplūšanu no novada, kandidātiem bija atšķirīgs redzējums. Bondarevs (S) uzskata, ka cilvēkus varētu ieinteresēt ar nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem, Labinskis (LRA) iebilda, ka cilvēki visur virzās uz pilsētu, kur ir labāks darbs un izglītība, un šo kopējo tendenci nevar apturēt, tomēr viņš pauda, ka cilvēkus varētu noturēt labi dzīves apstākļi dzīvokļos un jaunās mājās.

uzskata Labinskis. Vaivods (LA) savukārt iebilda, ka pēdējos piecos gados tieši Līvānu novadā esot viens no mazākajiem iedzīvotāju skaita samazinājumiem, taču, lai piesaistītu novada uzņēmumiem nepieciešamos speciālistus, pašvaldībai būtu jārūpējas par labām izglītības, sporta un dzīvošanas iespējām. Stikāna (ZZS) iestkatā novadā jāsakārto dzīvojamais fonds, jārada labvēlīga vide un apstākļi privātmāju celšanai, kā arī jārada labs izglītības un interešu izglītības piedāvājums bērniem. Viņaprāt, interesi varētu veicināt arī Līvānu novada reklāma, popularizējot to kā perspektīvu attīstības centru Latgalē, kur ir patīkami un kvalitatīvi dzīvot, un tad arī aizbraukušie tautieši atgriezīsies, uzskata Stikāns.

Līvānu novada tēls

Vai Līvāniem nepieciešams "bagātais tēvocis"?

Debatēm asumu piešķīra RSU ekspertes Leldes Metlas Rozentāles komentārs, ka Līvānu novadam ir mazākais budžets, mazākie nodokļu ieņēmumi no uzņēmumiem un mazs iedzīvotāju skaits, un līdz šim Līvānu izdzīvošanas formula ir bijusi turēšanās pie kādas no varas partijām kā pie "bagātā tēvoča". Šajā kontekstā viņa arī izcēla faktu, ka Līvānu mērs Vaivods (LA) neilgi pirms vēlēšanām pametis ZZS un pārgājis uz partiju, kas ir VARAM ministra pārstāvētā partija, pieļaujot, ka tas varbūt noticis "ar cerību atkal atrast "bagāto tēvoci"."

Lūgti komentēt, kur ņemt naudu, ja redzams, ka ar pašu līdzekļiem Līvānu novada budžetu pietiekamā apjomā piepildīt nevar, kandidāti pauda atšķirīgus viedokļus. Labinskis atzina, ka 57% no novada budžeta ir t.s. transfēri un "faktiski dzīvojam ar izstieptu roku". Lai to novērstu, jāpanāk, ka cilvēki novadā ne tikai strādā, bet arī dzīvo, proti, jāsakārto dzīvojamais fonds un jāapkaro grausti, pieņemot sāpīgus lēmumus "gan attiecībā uz vienu otru vareno, kam šie grausti pieder, gan uz vienu otru cilvēku, kas saka - es gribu, lai man ir viss par velti, lai mani baro no Rīgas vai no citām pašvaldībām."