NVD lauž līgumu ar nesazvanāmo vakcinācijas zvanu centru; pakalpojums būs četrreiz dārgāks

Vakcinācijas tālruņa numura apkalpošanas iepirkumā februārī piedalījās trīs pretendenti, bet uzvarēja neliela firma no Daugavpils SIA "Ritmika", kura piedāvātā cena bija četrreiz zemāka nekā konkurentiem. Šajā biznesā daudziem tas bija pārsteigums.

Tālrunis 8989 vakcinācijas reģistrācijai darbību sāka februāra sākumā. Tobrīd vakcīnas bija pieejamas tikai mediķiem un sociālās aprūpes centriem. Lielākas vakcīnu piegādes bija gaidāmas tuvākajās nedēļās, tāpēc zvanu centram bija jābūt jaudīgam. Prognozes bija par 8000 zvaniem dienā, tomēr, neskatoties uz to, ka šāda slodze gandrīz nekad netika sasniegta, uzņēmums nespēja izpildīt solīto - daudzi zvani palika neatbildēti, jo uzņēmums nespēja pielāgoties mainīgajam zvanu skaitam, skaidroja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas komunikācijas koordinatore Ieva Stūre: "Vienu dienu tie var būt pāris simti zvanu, bet dienās, kad atvēra jaunas prioritārās grupas, zvanu skaits tuvojās astoņiem tūkstošiem. Nelielai firmai bijis grūti piemēroties šādam režīmam."

Februārī Vakcinācijas birojs bija tikko uzsācis darbu, tāpēc Veselības ministrija zvanu centra iepirkumu uzdeva rīkot Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai. Vakcinācijas birojā bijis pārsteigums, ka nelielā firma ir uzvarējusi nozīmīgajā iepirkumā, taču to mainīt nebija iespējams.

Austrumu slimnīca zvanu centru izvēlējās sarunu procedūrā. Šāda iepirkuma forma nozīmē to, ka pasūtītājs uzrunā vairākus pretendentus un no šī loka izvēlas izdevīgāko piedāvājumu, taču slimnīcā apgalvo, ka nevienu neesot uzrunājuši. Līdz ar to priekšrocības bija firmu TET un CSC Telecom apvienībai, kas pirms konkursa bija sagatavojuši tālruni un zvanu centru testa režīmā un, visticamāk, par iepirkumu zināja.