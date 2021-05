Ministrs: jāapsver iespēja pārtraukt aviosatiksmei izmantot Baltkrievijas gaisa telpu

Ministrs uzskata, ka nepieciešams izskatīt iespēju pārtraukt Baltkrievijas gaisa telpas izmantošanu aviosatiksmei ES aviokompānijām. Tāpat būtu jāskatās uz to, cik droši ir vispār lidot uz Baltkrieviju. Rinkēviča ieskatā būtu jāapsver arī Baltkrievijas nacionālās lidsabiedrības lidojumu aizliegums uz ES.

Notikušajā ir daudz pretrunīgas informācijas, un to jau izmeklē atbilstošie dienesti. Rinkēvičs prognozē, ka "skaidrāka bilde" par notikušo varētu būt jau tuvākajās pāris dienās.

Kā ziņots, lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.