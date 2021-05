Latvijas un citu Rietumvalstu Ārlietu komisiju vadība nosoda Baltkrievijas režīma veikto lidmašīnas sagrābšanu

Paziņojumā akcentēts, ka lidmašīnas sagrābšana notikusi, izmantojot vardarbības draudus, laikā, kad tā bija ceļā no vienas Eiropas Savienības un NATO galvaspilsētas uz otru.

Komisiju vadītāji aicina reaģēt uz notikušo, pagaidām aizliedzot lidojumus no un uz Baltkrieviju, kā arī pārlidojumus pār šo valsti. Tāpat pieprasīta minētās lidmašīnas pasažiera, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāja un galvenā redaktora Romāna Protaseviča atbrīvošana.

Jau vēstīts, ka lidmašīnai, kas svētdien bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā netālu no Lietuvas robežas nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.